Прокуратура Кетченеровского района выявила нарушения земельного законодательства.

В ходе проверки в Кегультинском СМО, установлено, что на земельном участке площадью 5 га для сельскохозяйственного использования, размещена несанкционированная свалка бытовых отходов.

В 2017 году жители отказались от права собственности на участок. Однако территориальный орган Росреестра зарегистрировал право муниципальной собственности на этот земельный участок лишь в октябре 2024 года.

Это участок, находящийся в бессрочном пользовании администрации Кегультинского СМО, помимо мусорной свалки используется индивидуальным предпринимателем для сельскохозяйственных нужд.

Районная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении временно исполняющего полномочия главы Кегультинского СМО и индивидуального предпринимателя, засеявшего не принадлежащий ему участок.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия