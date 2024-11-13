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15 ноября, 11:52
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Прокуратура Кетченеровского района выявила нарушения земельного законодательства.

Прокуратура Кетченеровского района выявила нарушения земельного законодательства.

В ходе проверки в Кегультинском СМО, установлено, что на земельном участке площадью 5 га для сельскохозяйственного использования, размещена несанкционированная свалка бытовых отходов.

В 2017 году жители отказались от права собственности на участок. Однако территориальный орган Росреестра зарегистрировал право муниципальной собственности на этот земельный участок лишь в октябре 2024 года.

Это участок, находящийся в бессрочном пользовании администрации Кегультинского СМО, помимо мусорной свалки используется индивидуальным предпринимателем для сельскохозяйственных нужд.

Районная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении временно исполняющего полномочия главы Кегультинского СМО и индивидуального предпринимателя, засеявшего не принадлежащий ему участок.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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