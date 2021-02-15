«Цветочный патруль». Сегодня объектами внимания сотрудников ГИБДД на дорогах станут автоледи
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Но исключительно для того, чтобы поздравить их с предстоящим весенним праздником и вручить цветы. Ежегодно, сотрудники Госавтоинспекции региона, в эти весенние дни совместно с Калмыцкой республиканской организацией Всероссийского общества автомобилистов в центре города Элиста проводят акцию поздравления женщин-автолюбительниц.
Главное пожелание инспекторов, кроме замечательного весеннего настроения - соблюдение требований правил дорожного движения.