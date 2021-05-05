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17 июня, 12:54
Новости

Сегодня – второй день сдачи ЕГЭ по иностранным языкам

Сегодня – второй день сдачи ЕГЭ по иностранным языкам

На этот раз – так называемый раздел говорение. Его учащиеся выбирают чаще всего. В этом году таковых оказалось 226 человек.

У выпускников также есть выбор между испанским, немецким, французским и китайским языками. Экзамен проходит с соблюдением всех мер безопасности. Результаты будут известны не ранее 4 июля.

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