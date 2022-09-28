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26 октября, 15:58
Новости

Продолжается интернет-голосование на приз зрительских симпатий в конкурсе калмыцкой песни и музыки "Теегин айс"

Продолжается интернет-голосование на приз зрительских симпатий в конкурсе калмыцкой песни и музыки "Теегин айс"

По итогам двух отборочных туров были определены 10 финалистов. Все они станут участниками гала-концерта, на котором будут названы имена победителей. Послушать их выступления и отдать голос за понравившегося конкурсанта вы можете на нашем официальном сайте "Вести-Калмыкия".Ру.

"Теегин Айс" - ежегодное музыкальное состязание среди учащихся школ республики. В этом году конкурс посвящен 55-летию телевидения Калмыкии. Его цель – развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных способностей у школьников, популяризация калмыцкого языка, поддержка одаренных детей.

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Голосование в конкурсе Теегин айс
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