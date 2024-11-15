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17 ноября, 12:26
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Сегодня участковые уполномоченные полиции Калмыкии празднуют профессиональный праздник

Сегодня участковые уполномоченные полиции Калмыкии празднуют профессиональный праздник

В этом году служба отмечает 101-ю годовщину со дня образования.

В каждом населенном пункте республики правоохранители оберегают покой местных жителей. С прошлого года в регионе введена ежемесячная выплата участковым в размере 5 тысяч рублей, а с 1 января установлена премия в номинации «Лучший участковый уполномоченный полиции территориального органа МВД России» в размере 50 тысяч рублей.

Фото: МВД МЕДИА

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