Сегодня участковые уполномоченные полиции Калмыкии празднуют профессиональный праздник

В этом году служба отмечает 101-ю годовщину со дня образования.

В каждом населенном пункте республики правоохранители оберегают покой местных жителей. С прошлого года в регионе введена ежемесячная выплата участковым в размере 5 тысяч рублей, а с 1 января установлена премия в номинации «Лучший участковый уполномоченный полиции территориального органа МВД России» в размере 50 тысяч рублей.

Фото: МВД МЕДИА