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19 декабря, 08:33
Новости

Сегодня в Элисте зажгут огни на главной ёлке

Сегодня в Элисте зажгут огни на главной ёлке

Торжественная церемония начнется в 17:00 и пройдет на территории культурного комплекса "Пагода семи дней". Свершиться волшебному таинству помогут Дед мороз и Снегурочка. Ну а после маленьких элистинцев и всех гостей праздника ждёт веселый хоровод и анимационная программа.

В это же время огни зажгутся и на других елках столицы - на площади "Победы" и в парке "Победы" в 7-м микрорайоне. А начиная с пятницы новогодние представления порадуют детей на разных площадках города.

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