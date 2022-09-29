Сегодня в Элисте зажгут огни на главной ёлке

Торжественная церемония начнется в 17:00 и пройдет на территории культурного комплекса "Пагода семи дней". Свершиться волшебному таинству помогут Дед мороз и Снегурочка. Ну а после маленьких элистинцев и всех гостей праздника ждёт веселый хоровод и анимационная программа.



В это же время огни зажгутся и на других елках столицы - на площади "Победы" и в парке "Победы" в 7-м микрорайоне. А начиная с пятницы новогодние представления порадуют детей на разных площадках города.