Сегодня в Калмыкии завершается рабочий визит специалистов Дирекции «Школа-2025»

Это государственное учреждение занимается вопросами сопровождения, мониторинга и информационного обеспечения реализации программы по обеспечению новых мест в учебных заведениях в регионах России. А также контролирует эффективность исполнения мероприятий.

Контрольная группа посетила объекты, уже возведенные и только строящиеся на территории Калмыкии в рамках Национальных проектов «Образование» и «Демография». При этом особое внимание уделяется созданию комфортных условий для детей, а также реализации инновационных проектов с использованием современных средств обучения для педагогов.