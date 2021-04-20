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19 мая, 13:33
НовостиОбразование

Сегодня в Калмыкии завершается рабочий визит специалистов Дирекции «Школа-2025»

Сегодня в Калмыкии завершается рабочий визит специалистов Дирекции «Школа-2025»

Это государственное учреждение занимается вопросами сопровождения, мониторинга и информационного обеспечения реализации программы по обеспечению новых мест в учебных заведениях в регионах России. А также контролирует эффективность исполнения мероприятий. 

 Контрольная группа посетила объекты, уже возведенные и только строящиеся на территории Калмыкии в рамках Национальных проектов «Образование» и «Демография». При этом особое внимание уделяется созданию комфортных условий для детей, а также реализации инновационных проектов с использованием современных средств обучения для педагогов. 

 

 

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