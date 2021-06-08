На радость детям, в посёлке Коробкино появилась новая игровая площадка

Новое место для активного отдыха подрастающего поколения появилось в посёлке в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Стоит отметить, что детей в посёлке прибавилось, а значит, новая площадка – станет популярным местом отдыха. Правда, из-за нещадного летнего зноя, пока ребята играют только утром и вечером. А уже в следующем году здесь обустроят ещё одну зону отдыха – небольшой парк.