Ушла из жизни Народная артистка Калмыкии Нина Петровна Баденова

В прошлом году ей исполнилось 100 лет

В Калмыцкий драмтеатр она пришла сразу после окончания ГИТИСа, в 1941 году.

В театре она сыграла более 100 разноплановых ролей, создала запоминающиеся образы классического и современного репертуара. Но ее амплуа всегда был образ сильной женщины. Такой она была и в жизни. Об этом свидетельствуют также годы депортации. Там она временно оставила сцену и, несмотря на все трудности, поддерживала престарелую мать и пятерых братьев и сестер. Но этот богатый жизненный опыт, полученный вдали от Родины, служил ей и на творческом пути.

За выдающиеся достижения в области театрального искусства и значительный вклад в дело процветания республики в прошлом году Нине Петровне было присвоено звание Героя Калмыкии.

Вся жизнь Нины Баденовой была связана с театром, своим удивительным обаянием ей удавалось объединять вокруг себя талантливых людей.

Она всегда была примером подражания для молодых актёров.

Кроме основной работы в театре, Нина Петровна занималась активной общественной деятельностью. По ее инициативе в 1959 году было создано Калмыцкое отделение Всесоюзного театрального общества, впоследствии переименованного в Союз театральных деятелей.

Вместе с тем, Нина Баденова всегда была любящей и заботливой супругой и многодетной матерью. Интеллигентным, добрым, мягким и отзывчивым человеком, готовым в любую минуту прийти на помощь даже незнакомым людям.

На протяжении многих лет Нина Петровна сотрудничала с журналистами Калмыцкого телевидения и радио. Передачи с ее участием всегда пользовались большим успехом, она была хорошим и интересным собеседником.

Передачи с ее участием хранятся в Золотом фонде нашей телерадиокомпании

Коллектив ГТРК "Калмыкия" выражает глубокие соболезнования семье Нины Петровны Баденовой. Память об этом светлом человеке останется в сердцах поклонников ее таланта, а голос любимой нами актрисы ещё не раз будет звучать в эфире Телевидения и Радио Калмыкии