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21 ноября, 07:59
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Офицеры следственного управления СК России по РК в разных уголках республики в школьных коллективах провели уроки правовой грамотности.

Офицеры следственного управления СК России по РК в разных уголках республики в школьных коллективах провели уроки правовой грамотности.

Следователи напомнили детям о важности здорового образа жизни, бережного отношения к истории государства и социальным ценностям. Также они уделили внимание вопросам соблюдения правил безопасности дома, в общественных местах, в Интернете, при общении с посторонними людьми. Офицеры объяснили школьникам к кому и как следует обращаться, когда им требуется помощь и защита, дали номера телефонов следственного управления, по которым можно обратиться в случае нарушения их прав.

Фото: Следком Калмыкии

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