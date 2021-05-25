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25 июня, 14:02
НовостиСтроительство

Глава Калмыкии принял участие в семинаре-совещании по вопросу в сфере строительства и инфраструктурного развития

Глава Калмыкии принял участие в семинаре-совещании по вопросу в сфере строительства и инфраструктурного развития

Мероприятие было организовано федеральным Правительством совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». Участие в нем принял помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, зампред Правительства Калмыкии Наран Кюкеев, профильный министр Виктор Джанжиев, а также руководители органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального значения.

 Бату Хасиков отметил, что сейчас под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина проводится революция в строительной отрасли. «Он настраивает нас, глав субъектов, на амбициозные задачи. Ведь там, где есть строительство – благоустраиваются территории, возводятся дома и дороги – там есть жизнь, и в итоге развиваются все направления» - подчеркнул Бату Хасиков. В рабочих группах участники обсудили вопросы пространственного развития регионов и формирования агломераций, а также создания Национальной системы пространственных данных.

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