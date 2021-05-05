Лучшие врачи Калмыкии сегодня получили награды в канун Дня медработника, который в этом году выпал на 19 июня

Основные торжества прошли в большом зале заседания Правительства. Слова признательности направил глава региона Бату Хасиков. Поздравления получают и от благодарных пациентов. Они должны быть уверены, что доктора всегда рядом, говорит профильный министр Булат Сараев. Он озвучил те задачи, над решением которых сейчас работает система здравоохранения. Что делается для оказания качественной медпомощи. В населенных пунктах заработали 19 ФАПов. Строятся еще 9 офисов врача общей практики в 8 районах республики. В этом году запланировано возведение поликлиники Городовиковской районной больницы, госпиталя ветеранов войн и другие объекты в рамках нацпроекта.