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6 августа, 18:48
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Стартовало всероссийское голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету

Стартовало всероссийское голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету

Отдать голос можно только один раз, выбрав одно поселение. Голосование продлится до 17 ноября. В республике четвертый год реализуется федеральный проект « Устранение цифрового неравенства». Он позволит к 2030 году провести интернет во все населенные пункты, где проживает от 100 до 500 человек.

Напомним, что 11 населенных пунктов Республики обеспечены доступом к современным услугам сотовой связи и скоростному мобильному интернету. До конца этого года планируется подключить еще 6.

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