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28 февраля, 10:01
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С сегодняшнего дня начинается Масленица

С сегодняшнего дня начинается Масленица

 Это один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним.

Масленичную неделю часто называют Сырной седмицей — из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но можно и нужно — сыры и другие молочные продукты. Это время условно разделяют на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая.

Сегодня первый день – Встреча. Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

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