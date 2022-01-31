С сегодняшнего дня начинается Масленица

Это один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним.

Масленичную неделю часто называют Сырной седмицей — из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но можно и нужно — сыры и другие молочные продукты. Это время условно разделяют на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая.

Сегодня первый день – Встреча. Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.