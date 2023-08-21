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25 августа, 11:14
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Сегодня состоится церемония награждения победительниц регионального этапа программы «Мама - предприниматель»

Сегодня состоится церемония награждения победительниц регионального этапа программы «Мама - предприниматель»

В проекте приняли участие свыше 20 женщин, которые хотят открыть бизнес или развивать уже имеющийся. Среди них - матери, находящиеся в декретном отпуске, несовершеннолетних, а также воспитывающие детей в рамках опеки, попечительства. В течение недели участницы проходили тренинг-интенсивы, занимались разработкой бизнес-планов.

Логическим продолжением ее станет сегодняшняя церемония награждения. Победительница получит грант в размере 100 000 рублей и примет участие в финале в Москве.

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