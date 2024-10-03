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4 октября, 16:33
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5 октября состоится открытое первенство Октябрьского района по спортивному рыболовству «Осень 2024».

5 октября состоится открытое первенство Октябрьского района по спортивному рыболовству «Осень 2024».

Подобное мероприятие в этом уголке Калмыкии состоится впервые. Посидеть с удочкой в поселок Восход соберутся заядлые и удачливые рыболовы со всего региона, чтобы добыть самый крупный трофей и показать свое мастерство. Ведь такая рыбалка – это одновременно и спортивное соревнование, и форма активного досуга.

Регистрация участников начнется с 7 часов утра субботы.

Фото: Администрация Октябрьского РМО РК

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