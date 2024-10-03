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4 октября, 16:35
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Трое учителей из Калмыкии отметят профессиональный праздник на Всероссийском форуме классных руководителей

Трое учителей из Калмыкии отметят профессиональный праздник на Всероссийском форуме классных руководителей

Он собрал в Москве тысячи педагогов из всех регионов страны. Делегацию степной республики на форуме представляют: Ольга Бадмаева - учитель физики Элистинского технического лицея, Тимур Занкидаров - учитель информатики элистинской школы №17 им.Д.Н.Кугультинова, участник СВО и Валерия Боденова - учитель начальных классов второй Городовиковской школы. Среди ключевых тем участники круглых столов и панельных дискуссий обсуждают – взаимоотношения в педагогическом коллективе, безопасность учителей и учеников, инструменты и подходы к профориентации.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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