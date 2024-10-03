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4 октября, 14:28
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Более 2000 семей могут получить единовременные выплаты из средств маткапитала.

Более 2000 семей могут получить единовременные выплаты из средств маткапитала.

Сообщили сегодня в региональном Отделении СФР по Калмыкии. Напомним, в 2024 году его размер на первого ребенка составляет 630,4 тыс. руб.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, а также обучение, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию одного из родителей. Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг, либо в любой клиентской службе регионального Отделения СФР.

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