Калмыцкие товары признаны лучшими на российском уровне

Компания по изготовлению полуфабрикатов и консервов прошла в суперфинал премии «Бизнес-Успех» и победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Кроме того, в тройке лидеров экспортных продуктов – предприятие по производству тандыров из степной республики. Подробнее в материале Белг Манцаевой.

Вот уже на протяжении 5 лет предприятие специализируется на производстве замороженных полуфабрикатов и консервов премиального качества из мяса животных, выращенных на травяном откорме в экологически чистых районах нашей республики.

Ручная лепка, постоянный контроль качества на всех этапах производства вот, что отличает эту продукцию от продукции конкурентов. В этом производитель мог убедиться, участвуя в различных выставках и даже международного уровня. Но это стало возможным благодаря государственной поддержке .

Компания постоянно работает над расширением ассортимента, бережно сохраняя традиционные рецепты, тщательно адаптируя их к условиям производства. Потому и пользуется большим спросом у покупателей. Как и впрочем, продукция компании «Арт тандыр», которая вышла в супер –финал премии Бизнес – Успех, но уступила лидерство. Зато она в числе призеров конкурса «Сто золотых товаров».

Профильное ведомство помогло предпринимателям достойно презентовать продукцию, производимую в республике. Участников поддерживал и региональный центр «Мой бизнес». Как отметил руководитель ведомства Айс Манджиев, это большое событие для региона. Предприниматели достойно представили республику и смогли завоевать победу, несмотря на присутствие сильных конкурентов.

По словам главы региона – Бату Хасикова, благодаря центру «Мой бизнес» о товарах калмыцких предпринимателей знают далеко за пределами республики. Он подчеркнул, что слаженное взаимодействие бизнеса и власти помогает продвигать продукцию из Калмыкии.