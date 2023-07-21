5 и 6 августа в Лагани состоится Фестиваль лотосов - 2023

Как нам сообщили в пресс-службе регионального Минкульта, организаторы подготовили насыщенную программу. Гости смогут познакомиться с культурой калмыков, продегустировать блюда национальной кухни, полюбоваться на цветущие лотосовые поля.

А новички и опытные спортсмены примут участие в турнире по сап сёрфингу. «Лагань Sup Challenge» пройдет в смешанном формате — это и соревнования, и спортивные мастер классы. Участников ожидают заплывы на дистанции: 200 метров, 1000метров, «Марафон» 8 км.

Фото: Лаганский район