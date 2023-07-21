В Калмыкии снизилась доля семей среднего класса

По итогам 2022 года она составила 2,2%, тогда как в 2021 таких было 3,5%. Согласно рейтингу российских регионов по численности среднего класса, составленному «РИА Новости», республика заняла 83 место из 85-ти. Эксперты сделали оценку на основе данных официальной статистики. При этом самое большое число семей, относящихся к среднему классу, проживают в Ямало-Ненецком автономном округе. Их доля близка к 40%. Почти треть — в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Москве.

В пятерку лидеров попала и Сахалинская область. В то же время в Чечне и Ингушетии процент обеспеченных семей не достигает и двух. Отмечу, под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также ежегодный отпуск, при этом после выплат по кредитам у них должно остаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.