В Элисте подвели итоги 2022-23 учебного года на коллегии Министерства образования и науки Республики

Всего 23 выпускника получили 100 баллов по одному предмету на ЕГЭ, и 2 выпускника - по 2 предметам. Кроме того, обсудили развитие сферы отдыха и оздоровления детей. Первая летняя смена охватила 6000 детей. Также в числе основных вопросов заседания — организация работы по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года.

Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, утвержден план подготовки школ, обеспечен еженедельный мониторинг готовности образовательных организаций.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия