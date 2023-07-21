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24 июля, 10:57
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В Элисте подвели итоги 2022-23 учебного года на коллегии Министерства образования и науки Республики

В Элисте подвели итоги 2022-23 учебного года на коллегии Министерства образования и науки Республики

Всего 23 выпускника получили 100 баллов по одному предмету на ЕГЭ, и 2 выпускника - по 2 предметам. Кроме того, обсудили развитие сферы отдыха и оздоровления детей. Первая летняя смена охватила 6000 детей. Также в числе основных вопросов заседания — организация работы по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года.

Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, утвержден план подготовки школ, обеспечен еженедельный мониторинг готовности образовательных организаций.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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