42-летнего жителя Калмыкии будут судить за приобретение, хранение, перевозку в крупном размере и переработку наркотических средств

Уголовное дело возбуждено следователем Ростовского линейного управления МВД России на транспорте. В ходе личного досмотра в Главном автовокзале Ростова – на – Дону в сумке мужчины обнаружены и изъяты газетные свертки с измельченной массой растительного происхождения со специфическим запахом и полимерный пакет с маслянистым веществом темно - зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятыми веществами оказались каннабис (марихуана) более 42 граммов и масло каннабиса (гашишное масло) общей массой более 27 граммов.

По словам злоумышленника, их он собрал в лесополосе, недалеко от домовладения, высушил и измельчил, для собственного потребления, без цели сбыта. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщила Пресс-служба УТ МВД России по СКФО.