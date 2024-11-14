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17 ноября, 09:08
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В Народном Хурале Калмыкии прошла первая из серии процедур предварительного рассмотрения кандидатуры на должность Председателя Правительства.

В Народном Хурале Калмыкии прошла первая из серии процедур предварительного рассмотрения кандидатуры на должность Председателя Правительства.

На 12-й сессии депутаты законодательного собрания утвердили поправки в Степное Уложение Республики, согласно которым кандидатуры на должности премьер-министра и его заместителей будут назначаться Главой республики по согласованию с Парламентом.

В соответствии с этим Бату Хасиков внес на согласование Народного Хурала кандидатуру Гиляны Босхомджиевой.

В ходе заседания депутатского объединения «Справедливая Россия – За правду» его руководитель Наталья Манжикова и Гиляна Босхомджиева, сообщила пресс-служба калмыцкого кабмина, обсудили вопросы по выработке управленческих решений, направленных на развитие экономики республики, преодоление экологических проблем, в том числе, указывающих на важность бережного землепользования, и другие темы.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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