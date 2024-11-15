17 ноября, 16:21
 4 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 ноября, 11:22
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыкии почтили память погибших в дорожных авариях

Сегодня в Калмыкии почтили память погибших в дорожных авариях

Третье воскресенье ноября во всем мире – День памяти жертв ДТП. Проведение такого дня памяти призвано обратить внимание общественности и напомнить каждому из нас о тех трагедиях, которые ежедневно происходят на дорогах.

С начала года на территории Республики Калмыкия зарегистрировано 518 ДТП, в которых погибли 88 человек, шесть из которых - дети до 16 лет. 748 граждан получили травмы различной степени тяжести. Сегодня в Элисте проведен автопробег, в котором приняли участие автомобили спецслужб, оказывающие помощь при дорожно-транспортных происшествиях. Машины были оформлены баннерами с призывами к участникам дорожного движения.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия