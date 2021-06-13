В Элисте состоялось награждение победителей фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

Сегодня в России самый теплый праздник - День семьи, любви и верности

Он связан с именами Святых Петра и Февронии. Муромский князь и его супруга издревле почитаются, как хранители семейного очага. Впервые эта дата официально вошла в календарь праздников 13 лет назад. Тогда же выбрали и символ – ромашку.

К этой дате 80 семейных пар республики были награждены медалями «За любовь и верность». Их вручали в муниципалитетах по месту жительства героев. Всего с 2008 года 1 040 супружеских пар удостоены почетной награды. Её присуждают гражданам Российской Федерации – супругам, зарегистрировавшим заключение брака не менее 25 лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.

К этой дате приурочили церемонию награждения победителей фотоконкурса «Семьи счастливые моменты». Его впервые проводит министерство социального развития Калмыкии. Все призеры получили сегодня заслуженные награды. А еще озвучили обладателей приза зрительских симпатий. Там побывала и наш корреспондент Татьяна Шолохова. Все подробности в ее материале