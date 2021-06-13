В стране должна быть разработана модель вакцинации населения

Ряд поручений по мерам противодействия распространению COVID-19 дал накануне Премьер-министр Михаил Мишустин Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения. Речь идет о повышении уровня коллективного иммунитета до 80-90 процентов. С учетом этого должна быть разработана модель вакцинации населения страны. Другое направление работы – это проверка коммерческих клиник и лабораторий на предмет необоснованного повышения цен на ПЦР-тесты, а также оптимизация портала государственных услуг по предоставлению результатов анализов. О том, какие меры противодействия распространению коронавирусной инфекции проводятся в Калмыкии, в сюжете нашего корреспондента Елены Алексенко.

В нынешней эпидемиологической обстановке результаты теста на COVID-19 Амулангу Шараеву, безусловно, обрадовали. Анализ девушка сдала для прохождения практики. Она тоже будущий медик. И отлично знает, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому решила в ближайшее время получить прививку от коронавируса.

Желающих, как Амуланга, сдать ПЦР-тест немало. Однако, как таковых, очередей на платные услуги нет. В Центре эпидемиологии и гигиены забор биоматериала ведется с 8 до 11 часов дня. Его стоимость составляет тысяча сто рублей. Цена фиксированная, она зависит от материальных затрат на исследование. На сегодня лаборатория справляется с наплывом посетителей. При желании тест можно пройти и в других коммерческих учреждениях, но дороже. Растет спрос и на анализы, которые определяют антитела.

Число заболевших коронавирусом в республике растет. Защитить себя от коварного недуга, который мутировал и стал еще опаснее, можно лишь при помощи прививки. Накануне Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и министерству здравоохранения актуализировать модель вакцинации населения страны с учетом того, что уровень коллективного иммунитета должен быть не менее восьмидесяти-девяноста процентов. По данным регионального Роспотребнадзора, в Калмыкии для достижения этих показателей антиковидный препарат должны получить около 160 тысяч человек.