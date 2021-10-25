Дню памяти жертв ДТП был посвящен брифинг для журналистов

В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции совместно с председателем академии вождения КРОВОА – Алексеем Ванькаевым и депутатом Народного Хурала Баатром Мергульчиевым. Они рассказали о значимости профилактических мероприятий, раскрыли статистику аварийности на дорогах республики, обсудили, как привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения.

Баатр Мергульчиев подчеркнул необходимость ужесточения наказания за незаконный выпас скота и увеличения санкций к пешеходам, нарушающим ПДД.

«Масштаб трагедий, которые ежедневно происходят на дорогах всего мира, просто ужасает. Каждые 24 секунды погибает человек», — отметил председатель КРО ВОА Алексей Ванькаев.