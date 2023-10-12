В следующем году в Калмыкии введут 9 новых объектов капитального строительства и проложат 140 км новых современных дорог

Об этом заявил Вице-премьер Наран Кюкеев. Ход выполнения работ на объектах капстроительства и ремонта обсудили на состоявшемся заседании Правительства Республики. Кюкеев также сообщил, что уже до конца нынешнего года будут введены такие крупные объекты, как поликлиника в Городовиковске, Детская школа искусств в Малых Дербетах, отремонтирован сельский дом культуры в п. Аршан-Булг и другие. В планах на 2024-й – строительство новых объектов и современных дорог.

Напомним, к этому дню в республике уже капитально отремонтированы здания 24 школ и завершено строительство нового пристроя на 225 мест Русской национальной гимназии в Элисте. Восстановлены имущественные права 228 обманутых дольщиков, а до конца текущего года из Единого реестра проблемных объектов Калмыкии будут исключены ещё 2 дома с выплатой компенсаций жителям. В следующем году в Элисте же откроет свои двери Физкультурно-оздоровительный комплекс.

В муниципалитетах по программе «Комплексного развития сельских территорий» уютных парков, скверов, площадок и мест отдыха для селян возведено на сумму свыше 280 млн. рублей. В следующем году к двум населённым пунктам будут проложены асфальтированные подъезды по 20 км. каждый. Впервые будут ремонтироваться 8 мостов. По программе «Переселения граждан из аварийного жилья» регион с 54 места вышел на 12 место в стране.