11 ДТП зарегистрировано на дорогах республики за прошедшую неделю

21 человек получил травмы различной степени тяжести.

Так, 34-летний житель Кетченеровского района, двигаясь на автомашине "Лада-Гранта" по дороге "Кетченеры-Иджил-Соленое Займище" допустил съезд транспорта в кювет. В результате происшествия, в медучреждение с различными травмами доставлены водитель и двое несовершеннолетних.

Ещё одно ДТП произошло в столице: 29-летний элистинец, управляя автомашиной "Skoda Rapid", двигаясь по улице Клыкова, допустил наезд на пешехода. В результате наезда, ребенок получил ранения.