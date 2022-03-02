В Калмыкии расцвели первые тюльпаны!

В канун начала празднования Фестиваля тюльпанов, который пройдёт на территории Республики Калмыкия в течение месяца, в федеральном заказнике «Меклетинский» расцвели тюльпаны. Кадрами, на которых запечатлены долгожданные цветы, с нами поделился директор заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев.

Тюльпан двуцветковый – первый из трёх видов тюльпанов Калмыкии, дающий старт весеннему цветению. Для их массового и бурного роста необходимы обильные осадки, потому степь в ожидании теплых весенних дождей.