31 марта, 16:27
 18 °C
93,7
84,09
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 марта, 17:57
НовостиЭкология

В Калмыкии расцвели первые тюльпаны!

В Калмыкии расцвели первые тюльпаны!

В канун начала празднования Фестиваля тюльпанов, который пройдёт на территории Республики Калмыкия в течение месяца, в федеральном заказнике «Меклетинский» расцвели тюльпаны. Кадрами, на которых запечатлены долгожданные цветы, с нами поделился директор заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев.

Тюльпан двуцветковый – первый из трёх видов тюльпанов Калмыкии, дающий старт весеннему цветению. Для их массового и бурного роста необходимы обильные осадки, потому степь в ожидании теплых весенних дождей.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия