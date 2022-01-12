На 7 элистинских улицах в текущем году завершится ремонт дорог

Это 6-й проезд, пер. Бабушкина, улицы Физкультурная, Кирбазарная, Ипподромная, Островского и Гоголя. Обновление производится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

А вот по Северной, Шахматной, Рельефной и Витражной улицам, исходя из наличия бюджетных средств, планируется дорожное строительство.

Дорожно-ремонтные работы асфальтового полотна запланированы в 3 участках: по Ленина - от пер. Демьяновского до ул. 28 Армии, по Клыкова и проспекту Анацкого - от ул. Ленина до Северной объездной.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» по 13 столичным улицам были установлены светофоры, устроены искусственные неровности, устойчивая к истиранию дорожная разметка, старые дорожные знаки и барьерные ограждения были заменены на новые, установлены электросети.