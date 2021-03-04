Начался прием изданий на конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о начале приема изданий на XVII Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина».

В конкурсе могут принять участие российские издательства и организации, выпускающие литературу региональной и краеведческой тематики.

Подать заявку можно до 14 мая 2021 года включительно. Согласно условиям, на конкурс принимаются книги, вышедшие в период 1 апреля 2020–1 апреля 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Мой край» — научные и научно-популярные издания, посвященные различным аспектам жизни российских регионов, направленные на воспитание исторической памяти и преемственности поколений;

— научные и научно-популярные издания, посвященные различным аспектам жизни российских регионов, направленные на воспитание исторической памяти и преемственности поколений; «Образ Родины» — изобразительные и фотоальбомы с пейзажами российских регионов; издания, посвященные народной традиционной культуре и современным достижениям, а также книги, путеводители, карты, атласы, справочники, пропагандирующие российские регионы, курорты, музеи и заповедные места для привлечения российских и иностранных туристов;

— изобразительные и фотоальбомы с пейзажами российских регионов; издания, посвященные народной традиционной культуре и современным достижениям, а также книги, путеводители, карты, атласы, справочники, пропагандирующие российские регионы, курорты, музеи и заповедные места для привлечения российских и иностранных туристов; «Увлекательное краеведение» — познавательная и обучающая литература в области краеведения для детей и юношества (кроме учебников);

— познавательная и обучающая литература в области краеведения для детей и юношества (кроме учебников); «Люди нашего края» — биографические исследования, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры краеведам и труженикам сел и городов, прославившим родной край своим именем;

— биографические исследования, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры краеведам и труженикам сел и городов, прославившим родной край своим именем; «Наука и технологии» — издания, посвященные важнейшим достижениям в области современной науки и технологий, вносящие вклад в развитие научного потенциала российских регионов. Номинация приурочена к проведению в России Года науки и технологий.

С 2014 года в рамках конкурса также вручается диплом имени С.О. Шмидта «Подвижник краеведения» за вклад в развитие отечественного краеведения и историю родного края.

Издания представляются в конкурсную комиссию в двух экземплярах. К представленным на конкурс книгам прикладывается письмо-обоснование выдвигающей организации с заполненной формой в печатном и электронном виде.

Издания и все необходимые материалы направляются в Минцифры России с пометкой «Конкурс “Малая Родина”». Издания должны быть доставлены лично издателями, курьерской службой или транспортными компаниями по адресу: г. Москва, ул. Страстной бульвар, д. 5. Почтовые отправления временно не принимаются.

Заполненные формы также необходимо направить в электронном виде на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Название файла должно совпадать с кратким названием издательства.

Телефон для справок: 8 (495) 629-08-04; 8 (917) 567-76-75.

Организаторы конкурса вправе отказаться от рассмотрения издания при несоблюдении выдвигающими организациями правил библиографического описания книги или неполноты представленных сопроводительных данных.

Список изданий, попавших в шорт-лист, а также список победителей конкурса будет опубликован в отраслевых СМИ и на сайте Минцифры России. Победители конкурса будут награждены дипломами лауреатов, номинанты – почетными грамотами.

Информация о дате и месте проведения торжественной церемонии награждения победителей конкурса будет объявлена дополнительно.