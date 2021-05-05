12 золотых медалей завоевали калмыцкие животноводы на 22-ой Всероссийской выставке племенных овец и коз

В этом году она состоялась в Волгограде. Туда приехали представители отрасли из 17 регионов России. Лучшие достижения овцеводства представили и сельхозпредприятия Калмыкии. На пленарном заседании участники обсудили насущные проблемы племенного животноводства, говорили и о планах.



Было время и для обмена опытом. Это дискуссионные круглые столы, мастер-классы, научно-практическая конференция, в которой также приняли участие представители регионального министерства сельского хозяйства. Ольга Эняева расскажет подробнее.

Калмыцкие животноводы с главного аграрного форума привезут 16 медалей. Золотых -12. Серебряных - три и одну бронзу. Степной регион представил элитных племенных овец калмыцкой, грозненской, курдючной пород и советского мериноса. Их продемонстрировали 8 ведущих сельхозпредприятий республики. Выставка - это возможность получить профессиональную оценку своего нелегкого труда от экспертной комиссии, которая оценивала продуктивные качества и экстерьер племенного поголовья.

Животные наравне с ценным тонким руном дают прекрасное мясо. И по продуктивности, вкусовым качествам не имеют аналогов не только в нашей стране, но и за ее пределами.А селекционная работа в регионе с ведущими учеными страны продолжается. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин стабильная продовольственная обстановка не только внутри страны, но и на внешнем рынке сохраняется.

В регионе проводится ряд мероприятий по поддержке племенного животноводства. В этом году сумма субсидии увеличена почти в два раза.

Кроме того, большим стимулом для развития овцеводства стала реализация различных проектов, а также гранты для фермеров.

Увеличив поголовье животных, овцеводы должны направить усилие на повышения качества продукции. Заботясь в первую очередь о том, чтобы насытить внутренний рынок.Сегодня целевой курс, на который направлена вся страна - импортозамещение.