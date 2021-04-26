В Калмыкии продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции

Для получения коллективного иммунитета, необходимо, чтобы этот процесс прошли не менее 70 процентов населения. Это не только позволит снизить риск заболевания, но и позволит перенести его в легкой форме.

Как и прежде, в пунктах вакцинации - очередь. Желающие получить прививку от коронавируса сначала должны пройти обследование у доктора. В этот раз на дежурстве опытный врач Райза Санджиева. Ее интересуют данные о состоянии пациента: перенес ли он острые инфекционные заболевания, стоит ли на учете по туберкулезу, онкологии или ВИЧ.

Из тех, кто после обследования был направлен в прививочный кабинет -Максим Лиджиев. Говорит, в семье все взрослые вакцинированы. Решил не подвергать опасности себя и окружающих.

В этой же очереди и Галина Бамбышева, которая решилась на вакцинацию после долгих сомнений. Рассказывает, что это коварное заболевание перенесли не так давно ее близкие и друзья. Многие и сейчас не могут оправиться, замученные осложнениями.

Следует сказать, что вакцинация населения в Элисте и в селе Троицкое началась еще осенью. За это время привито уже более 13 тысяч человек. К тому же, в кампанию включились передвижные мобильные офисы, не так давно завершившие свою работу. Эстафету приняли вновь стационарные пункты: городская поликлиника, ее филиалы в 1 и 6 микрорайонах и в селе Троицкое.

Желающие получить прививку могут обратиться по телефону, через портал «Госуслуги» или прийти непосредственно в пункты вакцинации.