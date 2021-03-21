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7 апреля, 14:32
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В Калмыкии стартовал открытый конкурс на лучший эскизный проект ордена Басана Городовикова

В Калмыкии стартовал открытый конкурс на лучший эскизный проект ордена Басана Городовикова

Предложить свою идею может каждый, причем сразу несколько вариантов. Проекты будет оценивать конкурсная комиссия. В первую очередь, учитывается оригинальность авторского замысла, содержание и качество его подачи.

  Напомним, инициатива увековечить имя великого сына калмыцкого народа, прославленного военачальника, общественно-политического деятеля, Героя Советского Союза, Героя Калмыкии принадлежит Главе республики. Бату Хасикова единогласно поддержали депутаты Народного Хурала. 

  Награда будет присуждаться за выдающиеся заслуги в различных отраслях народного хозяйства, науки, культуры, за успехи в воспитании молодежи, развитии спорта, подготовке кадров, укреплении правопорядка и законности.

 

 

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