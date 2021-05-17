В поселке Верхний Яшкуль Целинного района состоялся сход граждан

Речь шла о возможности наделения земельными долями, а также предоставления грубых кормов льготной категории граждан. Участие в разговоре приняли представители территориального управления Росимущества, руководство РМО, сельского муниципалитета и сами сельчане. В чем суть проблемы? И почему ее называют многолетней, выясняла наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Жители этого поселка мечтают возродить экспериментальное хозяйство. Долгие годы его коллектив выращивал крупный рогатый скот калмыцкой породы и собирал богатый урожай зерновых. Сегодня от некогда передового производства осталось только разрушенное здание.

Причина многолетнего спора - почти 22 тысячи гектаров, которые находятся в федеральной собственности. Из них 8,5 тысяч гектаров выделено в аренду под пашню в научных целях опытному производственному хозяйству Россельхозакадемии. По данным Росимущества, это единственный населенный пункт в регионе, оставшийся без земельных наделов республиканского значения. Паи людям раздать не успели. После того, как с 2013 года унитарное предприятие оказалось на грани банкротства, селяне остались без работы. «Заниматься сегодня земледелием не позволяет законодательство», говорит животновод Константин Вихляев. В поселке Верхний Яшкуль он проживает почти четверть века.

Уже несколько лет вокруг земли ведутся судебные тяжбы. Это хозяйство не раз меняло форму собственности и переходило, что называется, «из рук в руки», говорит Цеден Тюрбеев, который сейчас возглавляет опытно-производственный участок Калмыцкого научно-исследовательского института. Новому руководителю достались неисполненные обязательства его предшественников и многолетние миллионные долги.

Сельчане уже отправили письма с просьбой разобраться с земельной проблемой Президенту России, в Прокуратуру Калмыкии, Администрацию Главы региона, штаб Общероссийского народного фронта и Управление Росимущества. В ведомстве сообщили, что по закону внешний управляющий имеет право распоряжаться имуществом, но не землей. 4 участка федерального значения сельхозпредприятие арендует.

А пока для тех, кто косит траву на сено на землях федерального значения по законодательству грозит штраф от 5 тысяч рублей. «В такой ситуации нелегко приходится животноводам», говорит Адам Тавсултанов.

Возрождение федерального предприятия обсудил с селянами и глава Целинного района Эрдни Опиев.

В сельском муниципалитете и РМО пообещали селянам рассмотреть поданные заявления о выделении грубых кормов льготной категории граждан.