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21 апреля, 16:21
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24 апреля на экостоянке Шатта Фестиваль тюльпанов ждёт своих гостей

24 апреля на экостоянке Шатта Фестиваль тюльпанов ждёт своих гостей

 Свободных мест в гостиницах уже нет. Как сообщили в министерстве культуры, концертная программа будет дополнена молодёжной - «Теегинфест» с участием рэперов и стендаперов. Основу же составит этнохотон и соревнования борцов на поясах, армрестлеров, стрелков из лука. Там же организуют фудкорт с блюдами национальной кухни и детскую зону. Праздник продлится с 11.00 до 19.00 вечера. Билеты уже можно купить в кассах Национального музея, Национального театра имени Басангова, в Калмгосфилармонии.

А в день Фестиваля и на территории культурного комплекса  Пагода семи дней. Оттуда же, с 10 часов будут отъезжать автобусы до экостоянки. На несколько часов прибудет туристский поезд Москва-Ростов-на-Дону- Элиста.

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