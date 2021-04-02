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21 апреля, 17:03
НовостиКультура

Невероятная история народного Героя. На большие экраны выходит биографическая драма «ДЕВЯТАЕВ»

Невероятная история народного Героя. На большие экраны выходит биографическая драма «ДЕВЯТАЕВ»

29 апреля в большой прокат выходит военный экшн-фильм «ДЕВЯТАЕВ», снятый при участии телеканала «Россия 1». Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева и рассказывает о последних годах войны.  

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом.

Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с ФАУ-2, «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — значит  совершить самый дерзкий побег в военной истории. 

Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

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