Невероятная история народного Героя. На большие экраны выходит биографическая драма «ДЕВЯТАЕВ»

29 апреля в большой прокат выходит военный экшн-фильм «ДЕВЯТАЕВ», снятый при участии телеканала «Россия 1». Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева и рассказывает о последних годах войны.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом.

Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с ФАУ-2, «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — значит совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.