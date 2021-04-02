В День Победы в Элисте состоится парад военной и специализированной ной техники

В степной столице он пройдет второй год по инициативе Главы региона. Под фанфары, песни и военные марши проедут БТРы, КАМАЗы «Горец» и «Мустанг», бронированные автомобили «Есаул» и «Выстрел», техника МЧС, легендарный ретро-автомобиль ГАЗ-69 с солдатами Группы советских войск в Германии.

Будет и конная группа казаков. Марш техники откроет череду мероприятий Дня Победы, запланированы также акция «Бессмертный Полк», возложение цветов на мемориале Вечный огонь.