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21 апреля, 15:32
НовостиПамять

В День Победы в Элисте состоится парад военной и специализированной ной техники

В День Победы в Элисте состоится парад военной и специализированной ной техники

В степной столице он пройдет второй год по инициативе Главы региона. Под фанфары, песни и военные марши проедут БТРы, КАМАЗы «Горец» и «Мустанг», бронированные автомобили «Есаул» и «Выстрел», техника МЧС, легендарный ретро-автомобиль ГАЗ-69 с солдатами Группы советских войск в Германии.

 Будет и конная группа казаков. Марш техники откроет череду мероприятий Дня Победы, запланированы также акция «Бессмертный Полк», возложение цветов на мемориале Вечный огонь.

 

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