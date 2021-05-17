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15 июня, 16:21
НовостиПроисшествия

23 человека пострадали в результате 13 ДТП

23 человека пострадали в результате 13 ДТП

 Эти данные за прошедшую неделю сегодня озвучили в ГИБДД. Участниками аварии, в основном, стали жители Лаганского, Кетченеровского, Целинного районов, которые совершили столкновение и наезд на пешеходов.

Среди пострадавших водители, пассажиры, в том числе и несовершеннолетние. Им всем своевременно оказана медицинская помощь. Как правило,  летом аварий больше в условиях интенсивного транспортного потока, говорят полицейские. Не уменьшается и число тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии.

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