Труппа Национального театра имени Басангова готовится к выступлению в Карелии

Артисты покажут свои лучшие спектакли в рамках Всероссийской культурной программы «Большие гастроли». Сегодня состоится генеральный прогон трех спектаклей, которые увидят жители и гости Петрозаводска.

Уже 18 июня им представят музыкальную поэму «Я-Будда». Знаменитая постановка стала визитной карточкой нынешнего репертуара Национального театра Калмыкии.

Пронзительная история Сидхартхи Гаутамы не оставила равнодушным ни одного зрителя. Ее с нетерпением ждут в Карелии. Как и легендарный спектакль «Араш». Его покажут 19 июня.

Невероятный по драматической мощи, он способен перевернуть представление человека о жизни, о справедливости, о том, насколько важна судьба каждого человека в масштабе исторических событий всей страны. А мечтания и фантазии мальчика – заглавного героя – создаются на фоне трагедии калмыцкого народа – депортации.

20 июня – на сцене шекспировская «Комедия Ошибок».