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15 июня, 15:23
НовостиКультура

Труппа Национального театра имени Басангова готовится к выступлению в Карелии

Труппа Национального театра имени Басангова готовится к выступлению в Карелии

Артисты покажут свои лучшие спектакли в рамках Всероссийской культурной программы «Большие гастроли». Сегодня состоится генеральный прогон трех спектаклей, которые увидят жители и гости Петрозаводска. 

Уже 18 июня им представят музыкальную поэму «Я-Будда». Знаменитая постановка стала визитной карточкой нынешнего репертуара Национального театра Калмыкии.

 Пронзительная история Сидхартхи Гаутамы не оставила равнодушным ни одного зрителя. Ее с нетерпением ждут в Карелии. Как и легендарный спектакль «Араш». Его покажут 19 июня.

  Невероятный по драматической мощи, он способен перевернуть представление человека о жизни, о справедливости, о том, насколько важна судьба каждого человека в масштабе исторических событий всей страны. А мечтания и фантазии мальчика – заглавного героя – создаются на фоне трагедии калмыцкого народа – депортации. 

  20 июня – на сцене шекспировская «Комедия Ошибок». 

 

 

 

 

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