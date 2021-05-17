В Горполиклинике колопроктолог Бадма Башанкаев принял около 50 пациентов

Десяти из них он рекомендовал хирургическое вмешательство, которое проведет сам в один из следующих приездов в Калмыкию.

А до этого он выполнил в Лагани четыре операции. Две из которых ранее не делали в районах Калмыкии: удаление ворсинчатой опухоли прямой кишки и ликвидация стеноза. Как Башанкаев сам рассказал на странице в инстаграм, все осложняется тем, что все манипуляции он проводит с поломанной ногой, используя корсет для фиксации голеностопного сустава.