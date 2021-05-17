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15 июня, 17:31
НовостиЗдравоохранение

В Горполиклинике колопроктолог Бадма Башанкаев принял около 50 пациентов

В Горполиклинике колопроктолог Бадма Башанкаев принял около 50 пациентов

Десяти из них он рекомендовал хирургическое вмешательство, которое проведет сам в один из следующих приездов в Калмыкию.

А до этого он выполнил в Лагани четыре операции. Две из которых ранее не делали в районах Калмыкии: удаление ворсинчатой опухоли прямой кишки и ликвидация стеноза. Как Башанкаев сам рассказал на странице в инстаграм, все осложняется тем, что все манипуляции он проводит с поломанной ногой, используя корсет для фиксации голеностопного сустава.

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