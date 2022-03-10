"Пристегни ребенка"

Мероприятие, организованное Госавтоинспекцией в калмыцкой столице, направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

До 15 апреля наряды ДПС будут приближены к зонам массового пребывания юных горожан. Инспекторы уже проводят беседы о важности использования удерживающих устройств, ремней безопасности, если в салоне автомобиля находятся маленькие пассажиры.

Тем, кто игнорирует эти требования, грозит штраф в сумме 3-х тысяч рублей.