В Кетченерах состоялся ежегодный республиканский турнир по волейболу среди девушек, посвященный памяти Героя Советского Союза Бемби Хечиева
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В турнире приняли участие 8 команд. По итогам соревнований победу одержали воспитанницы Кетченеровской детско-юношеской спортивной школы. Второе место – у сборной из поселка Цаган-Нур. Бронзовый призер – команда республиканской детско-юношеской спортивной школы.
Лучший игрок турнира - ЭркинаМучкаева, защитник - Надежда Чагранова, Нападающий - Саглара Васькаева. Приз зрительских симпатий достался Виолетте Галимеевой.