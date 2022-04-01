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12 мая, 11:18
НовостиСпорт

В Кетченерах состоялся ежегодный республиканский турнир по волейболу среди девушек, посвященный памяти Героя Советского Союза Бемби Хечиева

В Кетченерах состоялся ежегодный республиканский турнир по волейболу среди девушек, посвященный памяти Героя Советского Союза Бемби Хечиева

В турнире приняли участие 8 команд. По итогам соревнований победу одержали воспитанницы Кетченеровской детско-юношеской спортивной школы. Второе место – у сборной из поселка Цаган-Нур. Бронзовый призер – команда республиканской детско-юношеской спортивной школы.

Лучший игрок турнира - ЭркинаМучкаева, защитник - Надежда Чагранова, Нападающий - Саглара Васькаева. Приз зрительских симпатий достался Виолетте Галимеевой.

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