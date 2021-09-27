20 тонн калмыцкой овечьей шерсти отправилось в Индию

Местная компания «Kalmyk Wool» занимается продажей тонкой и полутонкой шерсти. Теперь предприятие имеет статус золотого поставщика на международном маркетплейсе Алибаба.

В Индии будут использовать руно для производства ткани, говорит Джиргал Даваев, руководитель предприятия, которое занимается продажей тонкой и полутонкой шерсти. Возвращение на мировой рынок – это большой успех, считает он. В свое время обратился в Центр поддержки экспорта региона. Там ему помогли найти партнеров в Казахстане и Азербайджане, а также выставить товар на электронные торги .Многие знают о качестве калмыцкого сырья, но сейчас оно вывозится за границу в одной партии с продукцией других российских компаний.

Бизнес открыли в разгар пандемии при поддержке Главы республики. Прошло всего полтора года. А уже идет поставка на три континента. Предприятие сумело пройти аттестацию. По итогам - вошло в реестр экспортеров.

Предприятие – независимый центр подготовки шерсти. Сюда местные сельхозтоваропроизводители могут сдавать руно: тонкое, полутонкое, полугрубое. Для каждого класса сырья – своя цена. Это целый комплекс из нескольких зон.

Все начинается с зоны классировки. Здесь профессиональные классировщицы, которые прошли специальное обучение, на ощупь определяют тонину, длину и извитость шерсти. То есть, чем тоньше шерсть, тем дороже и лучше качество.

Далее зона прессования и склада готовой продукции. На сегодня калмыцкий независимый центр подготовки шерсти сотрудничает с Польшей, Китаем,Уругваем, Белоруссией, Украиной и теперь с Индией. Ведутся переговоры с представителями Непала и Италии