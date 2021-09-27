Калмыкия примет участие в Чемпионате школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В рамках подписанного соглашения при поддержке Российской федерации баскетбола пройдет учебно-методический семинар, направленный на дальнейшее развитие этого вида спорта в республике.
А в Элисте накануне состоялся региональный этап Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч». За звание лучшего боролись 32 мужские и женские команды. Из них 17 - были признаны победителями в трех возрастных категориях. Игра получилась зрелищной и эмоциональной.
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