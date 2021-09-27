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18 октября, 19:27
НовостиСпорт

Калмыкия примет участие в Чемпионате школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Калмыкия примет участие в Чемпионате школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

 

 В рамках подписанного соглашения при поддержке Российской федерации баскетбола  пройдет учебно-методический семинар, направленный на дальнейшее развитие этого вида спорта в республике.

А в Элисте накануне состоялся региональный этап Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч». За звание лучшего боролись 32 мужские и женские команды. Из них 17 - были признаны победителями  в трех возрастных категориях. Игра получилась зрелищной и эмоциональной.

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