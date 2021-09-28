В Калмыкии более 300 человек заключили социальный контракт на общую сумму 36 миллионов рублей с начала этого года

Эта мера поддержки помогает людям повысить доходы и выйти из сложной жизненной ситуации. Важно, что это не просто разовая помощь, а вложение в будущее.

«Благодаря контракту, наши земляки смогли найти работу, повысить квалификацию, развить собственную предпринимательскую деятельность и личное подсобное хозяйство» - сообщил Глава Калмыкии.

Как отметил Президент в своём Послании Федеральному Собранию, в мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно: для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт - возможность сделать это. Обращаться необходимо в Центр социальной защиты населения региона.