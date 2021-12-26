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21 января, 17:12
НовостиЗдравоохранениеГосударство

20 миллиардов рублей будет направлено на приобретение лекарств для больных коронавирусом

20 миллиардов рублей будет направлено на приобретение лекарств для больных коронавирусом

Пять - для амбулаторных пациентов, а 15 - на централизованную закупку необходимых препаратов. Они будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также федеральные медицинские организации.

Надо очень внимательно контролировать их наличие и не допустить нехватки, отметил Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании Правительства. По словам Премьер – министра, одна из особенностей нового штамма в том, что он не приводит к резкому росту госпитализаций, однако, увеличивается число заболевших, которые должны получать медпомощь амбулаторно.

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