20 миллиардов рублей будет направлено на приобретение лекарств для больных коронавирусом

Пять - для амбулаторных пациентов, а 15 - на централизованную закупку необходимых препаратов. Они будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также федеральные медицинские организации.

Надо очень внимательно контролировать их наличие и не допустить нехватки, отметил Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании Правительства. По словам Премьер – министра, одна из особенностей нового штамма в том, что он не приводит к резкому росту госпитализаций, однако, увеличивается число заболевших, которые должны получать медпомощь амбулаторно.