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21 января, 17:40
Новости

Прокуратура республики провела проверку информации, размещенной в сети интернет

Прокуратура республики провела проверку информации, размещенной в сети интернет

Как сообщает пресс-служба ведомства, органами прокуратуры осуществляется постоянный мониторинг средств массовой информации и сети интернет. В связи с публикацией, размещенной накануне – 20 января, о неисполнении администрацией  Элисты обязательств по оплате работ при строительстве дома по ул. Некрасова перед субподрядчиком была организована проверка.

Установлено, что в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» в мае 2020 года между МКУ «Дирекция единого заказчика» и ООО Фирма «Геола» заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «26-квартирный трехэтажный жилой дом по ул. Некрасова в Элисте». В рамках указанного контракта, между ООО Фирма «Геола» и ООО «Альт К» был заключен договор подряда на отделочные работы.
Проверка показала, что финансовые обязательства ООО Фирма «Геола» перед ООО «Альт К» исполнены в полном объеме.
После завершения работ муниципалитетом выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Оплата контракта произведена в полном объеме 31 декабря 2020, задолженность перед подрядчиком - ООО Фирма «Геола» у заказчика отсутствует.
Доводы заявителя о непроизведенной главой Администрации Элисты оплате выполненных ООО «Альт К» работ и выполненных Обществом работ за счет собственных средств являются несостоятельными.
Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено.

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